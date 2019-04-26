İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Hastane önünde kaza

Samsun’da eşini hastaneye götüren şahıs hastane önünde kaza yaptı.

Samsun'da eşini hastaneye götüren şahıs hastane önünde kaza yaptı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tanju Ç., 55 DP 911 plakalı otomobiliyle hasta olan eşini Gazi Devlet Hastanesi'ne götürürken hastane önünde park halindeki 55 AZP 33 plakalı otomobile çarptı. 55 AZP 33 plakalı otomobil de önündeki park halinde bulunan 34 BY 036 otomobile çarptı. Her 3 otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.