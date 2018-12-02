Hastane otoparkında boşandığı karısını 19 bıçak darbesiyle öldürdü

Samsun'da bir kişi, hastanenin otoparkında boşandığı 1 çocuk annesi karısını bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ikamet eden Enis Adem Ş. (31) ile Merve Özcan (25) boşandılar. Çiftin kızları mahkeme kararıyla annesine verildi. Merve Özcan memleketi Samsun'a yerleşti. Enis Adem Ş. de Çorlu'dan otomobiliyle kızını görmek için Samsun'a geldi. Enis Adem Ş. ile Merve Özcan Samsun'da buluştular. Bir süre sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkına gelen eski karı koca arasında tartışma çıktı. Enis Adem Ş., hastanenin otoparkında eski karısını 19 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Olayı gören vatandaşlar polise ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdiler. Kanlar içinde kalan Merve Özcan, ambulansla Samsun Eğitim Hastanesinin acil servisine götürüldüğünde öldüğü ortaya çıktı. Zanlı ise otomobili ile olay yerinen kaçtı ve hemen yakında bulunan Ulugazi TOKİ konutlarına aracını park edip yaya olarak kaçtı. Polis önce otomobili, ardından da kaçan şahsı buldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan Enis Adem Ş., Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Görgü şahitleri dehşet anlarını anlatarak adamın kadına ardı ardına bıçağı saplayıp, kaçarken de "namus meselesi" dediğini söylediler. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.