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Hastane servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da hastane servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'da hastane servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde Polatlı, Siteler ve Şehit Tuncay Karataş Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özdemir Ç.'nin (40) kullandığı 55 C 0076 plakalı hastane servis minibüsü ile Mahmut A. (38) yönetimindeki 34 TZ 1495 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Eğilen aydınlatma direği, elektrik tellerine asılı kaldı.


Servis şoförü Özdemir Ç., kazanın etkisiyle yaralandı ve aracın içinde hareketsiz kaldı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaralıyı aracın içinden sedye yardımı ile alarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Özdemir Ç., sedyedeyken telefonla görüştüğü yakınlarına kaza yaptığını ve iyi olduğunun haberini verdi.


Polis, kazanın ardından elektrik tellerinin ve aydınlatma direğinin tehlike oluşturma ihtimaline karşın çevrede önlem aldı.

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