Hastane ve belediye arasında sağlık sözleşmesi

Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen ve beraberindeki heyet Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'i ve Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti. ziyarette Genel Müdür Yardımcısı Esen, tebriklerini iletmesinin ardından, hastanenin yapmış olduğu çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Ziyarette ayrıca, Sözleşme gereğince, belediye personeli ve muhtarlar derneği üyelerinin birinci derece aile yakınları sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel ise Büyük Anadolu Hastaneleri'nin Ladik ve Samsun'a göstermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Hastane yönetiminden Başkan Demirtaş'a ziyaret

Öte yandan, Büyük Anadolu Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Yönten ve beraberindeki heyet İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı da ziyaret etti. Yönten ve beraberindeki Büyük Anadolu Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nilgün Yönten, Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Yasemin Turan, Büyük Anadolu Hastaneleri Teknik Proje ve Tasarım Danışmanı Mimar İsmail Sevindik, Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen, Büyük Anadolu Hastaneleri Anlaşmalı Kurumsal Saha Sorumlusu Gökhan Demir, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarette, Yönetim Kurulu Başkanı Yönten, hastanenin yapmış olduğu çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demirtaş ise, Büyük Anadolu Hastaneleri'ne Samsun'a yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.