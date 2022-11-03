İhlas Haber Ajansı

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Hastanede görevi başında kalp krizi geçiren güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Samsun’da hastanede görevi başında kalp krizi geçiren güvenlik görevlisi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Samsun'da hastanede görevi başında kalp krizi geçiren güvenlik görevlisi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olay, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde hastanedeki nöbetine gelen güvenlik görevlisi Şaban Aydın (44) acil serviste görevi başında kalp krizi geçirdi. Aydın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şaban Aydın'ın ölüm haberi meskektaşlarını ve ailesini gözyaşına boğdu.

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