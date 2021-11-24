Hastanede kapı koluna kendini iple astı

Samsun'da bir hastanede tedavi gören hasta, kapı koluna iple kendisi asarak hayatına son verdi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'nde bulunan Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Amatem Servisinde meydana geldi. Daha önce intihara teşebbüs ettiği ileri sürülen 25 yaşındaki İsmail Ayla, kendini kapı koluna iple astı. Sabaha karşı hastane çalışanları tarafından asılı halde bulunan İsmail Ayla'yı fark eden görevliler olayı 112'ye haber verdi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İsmail Ayla yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.