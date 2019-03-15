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Hastanede korkutan yangın

Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde çıkan yangın hastane personelince söndürülürken hastane içerisindeki hastalar dumandan etkilenmemesi için güvenli bölgeye taşındı.


Yangın, İlkadım ilçesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle başhekimlik bölümünün de bulunduğu poliklinik binasının en üst katında yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden hastane personeli kendi imkanları yangına müdahale ederek söndürmeyi başardı. Binada bulunan hastalar ise dumandan etkilenmemesi için ekiplerce güvenli bölgeye taşındı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri ise herhangi bir çalışma yapmadan olay yerinden ayrıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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