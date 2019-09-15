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Hastanede 'Temiz çevre, sağlıklı yaşam' etkinliği

Samsun’da Büyük Anadolu Hastaneleri’nde "15 Eylül Dünya Çöp Toplama ve Temizlik Günü"nde "Temiz çevre, sağlıklı yaşam" temasıyla temizlik yapıldı.

Samsun'da Büyük Anadolu Hastaneleri'nde "15 Eylül Dünya Çöp Toplama ve Temizlik Günü"nde "Temiz çevre, sağlıklı yaşam" temasıyla temizlik yapıldı.


Büyük Anadolu Hastaneleri, önemli gün ve haftalarda yaptığı etkinliklerle sosyal farkındalık oluşturmaya devam ediyor. 15 Eylül Dünya Çöp Toplama ve Temizlik Günü dolayısıyla "temiz çevre ve sağlıklı yaşam" sloganıyla hastane içinde ve dışında temizlik yapan hastane personeli, yetkilileri ve aileler, çevredeki vatandaşlardan da büyük takdir topladı. "Her canlının toprağa, suya ve havaya ihtiyacı vardır" diyen Hastane Başhekimi Alparslan Tuhta, "Bunlar olmadan yaşam olmaz. Bunların hepsinin genel adı doğadır. Doğa insanlara birçok nimetler sunar. Bu nimetlerin hepsi insan içindir. Bütün ülkelerin ortak sorunu haline gelen çevre kirlenmesi, günümüzde insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Bu anlamda doğa ve doğal zenginliklerimizi korumak zorundayız. Bizde Büyük Anadolu Hastaneleri olarak temiz çevre, sağlıklı yaşam temasıyla Dünya Çöp Toplama ve Temizlik Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla hastane içi ve dışında ailelerimizle birlikte temizlik yaptık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi' kapsamında da oluşturduğumuz yerlerde çöp kutuları bulunmaktadır. İdari personelimiz ve çalışanlarımız sıfır atık konusuna büyük bir hassasiyetle durarak destek veriyorlar" dedi.

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