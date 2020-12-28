Hastanede yastıkla hastayı boğarak öldüren genç kadın tutuklandı

Samsun Ruh Sağlığı Hastanesi'nde tedavi görürken aynı odada kalan diğer kadın hastayı uykusunda yastıkla boğarak öldüren genç kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde bulunan Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin 3. katındaki Kadın Kapalı Psikiyatri Servisi'nde 8 gün önce gece saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 aydır bipolar bozukluğu teşhisi ile hastanede yatarak tedavi gören 28 yaşındaki Arife K., 1 yıldır şizofreni teşhisi ile hastanede yatarak tedavi gören aynı odada kalan Nadiye Yıldız'ı (46) yatağında yastıkla boğarak öldürdü.

Arife K., olayın olduğu servisin temizlik görevlisine Nadiye Yıldız'ı yastıkla boğarak öldürdüğünü söyleyince olay ortaya çıktı. Yapılan kontrolde Nadiye Yıldız'ın öldüğü tespit edildi. Olay polise haber verildi. Arife K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Aynı gün Samsun 2. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliği'nde 3 hafta süreyle tedavi altına alınmasına karar verilip tedavi gördüğü hastaneye geri gönderilen Arife K. hakkında soruşturmayı yürüten savcı gözaltı kararı verdi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından tedavi altına alındığı hastanede gözaltına alınan Arife K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

"Beni öldüreceğini düşünerek yastıkla boğarak öldürdüm"

Arife K. savcı tarafından "tasarlayarak adam öldürmek" suçundan tutuklanması talebiyle Samsun 1. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliği'ne sevk edildi. Arif K. verdiği ifadede, "Nadiye Yıldız'ı hastanede aynı odada kaldığımız için 2-3 gündür tanırım. Olay gecesi Nadiye Yıldız'ı beni öldüreceğini düşünerek yastıkla boğarak öldürdüm. Olay öncesi Nadiye Yıldız ile herhangi bir konuşmamız olmadı. Nasıl böyle bir düşünceye kapıldım bilmiyorum" dedi.

Mahkeme Arife K.'nin "nitelikli adam öldürmek" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan Arife K. Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.