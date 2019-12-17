İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hastanede Yerli Malı Haftası etkinliği

VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği doktorları ve personelleri yerli üretime, yerli üretimin desteklenmesine dikkat çekmek amacıyla eğlenceli bir Yerli Malı Haftası kutlaması gerçekleştirdiler.


Farkındalık oluşturmak, çocukluktan başlayıp ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlamanın önemine değinmek, birlik ve beraberlik bilinciyle yaşamak için yapılan organizasyonda doktorlar ve personeller kendi yaptıkları şapkalar ile Yerli Malı Haftası'na destek oldu. VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Koordinatörü Ece Şahin, haftanın anlam ve önemine dikkat çekerek, “Yerli Malı Haftası'nda çocuklarımız parasını, eşyalarını en önemlisi de sağlığını gerektiği gibi korumayı öğreniyorlar” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.