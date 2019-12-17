Hastanede Yerli Malı Haftası etkinliği

Farkındalık oluşturmak, çocukluktan başlayıp ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlamanın önemine değinmek, birlik ve beraberlik bilinciyle yaşamak için yapılan organizasyonda doktorlar ve personeller kendi yaptıkları şapkalar ile Yerli Malı Haftası'na destek oldu. VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Koordinatörü Ece Şahin, haftanın anlam ve önemine dikkat çekerek, “Yerli Malı Haftası'nda çocuklarımız parasını, eşyalarını en önemlisi de sağlığını gerektiği gibi korumayı öğreniyorlar” dedi.