Hastaneden 100. yıl etkinliği

Büyük Anadolu Hastaneleri, Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında hazırlatmış olduğu 100. yıl logolu broşürleri kurum içinde çalışan ve vatandaşlara dağıttı.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelmesiyle başlayan Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Büyük Anadolu Hastaneleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlenen 100. yıl logosunu hastanenin belirli noktalarında oluşturduğu köşelere afiş asarak ve hazırlattığı bilgilendirici broşürleri çalışanlara ve vatandaşlara dağıtarak farkındalık oluşturdu.

“Samsun'da yakılan meşale dönüm noktasıdır”

Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Cihan Başoğlu, Milli Mücadele'yi başlatan sürecin 100. yıldönümüne ulaşmış olmanın mutluluğu, gururunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan meşalenin Milli Mücadele'nin en önemli dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Başoğlu, “Samsun'dan başlatılan bu bağımsızlık hareketi milletimizin azim ve kararlılığı ile birleşerek, tüm yurtta dalga dalga yayılmış sonucunda zaferle sonuçlanmıştır. Verilen büyük mücadele sonucunda, kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk tarafından Türk gençliğine armağan edilmiştir. Türk milleti olarak bu emanete sahip çıkmak hepimizin en ulvi görevidir. Bu anlamda 100. yıl etkinlikleri kapsamında hastane olarak bu emanete sahip çıkma adına böyle bir çalışmaya imza attık” dedi.