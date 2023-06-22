Hastaneden 'Babalar Günü'ne özel yarışma

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri ve İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Babana Sevgini Göster" yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.

Babalar Günü etkinlikleri çerçevesinde "Babana Sevgini Göster" konulu ilkokullar arası resim, ortaokullar arası mektup yazma yarışması ödül töreni İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy, Şube Müdürü Metin Keskin, Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Hakan Çiftçi, Hastane Müdürü Sevcan Aydın, Başhekim Alparslan Tuhta, hastane çalışanları, dereceye giren öğrenciler ve ailelerinin katılımıyla hastane lobisinde gerçekleştirildi. Öğrenciler tarafından oluşturulan resimler ziyaretçilerden tam not alırken, şiirler ve mektuplar ise okuyanları duygulandırdı.

Hastane giriş lobisinde oluşturulan sergi alanında İlçe Müdürü Ersoy, Genel Müdür Yardımcısı Çiftçi ve Başhekim Tuhta başarılı çalışmalara imza atan öğrencilere ödüllerini takdim ettiler.