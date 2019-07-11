Hastaneden başhekime ziyaret

Büyük Anadolu Hastaneleri Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr.
Yakup Yönten ve beraberindeki heyet, Gazi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Emine Sehmen'e ziyarette bulundu.
Yakup Yönten, Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen ve Darıca Büyük Anadolu Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Mercan, Gazi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Emine Sehmen'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Dr. Yakup Yönten, Başhekim Sehmen'e çalışmalarında başarılar diledi. Sehmen'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklara teşekkür etti.