Hastaneden dil okulu ile sağlık protokolü

Kurumsal sağlık sözleşmesi Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen ile dil okulu kurucu ortağı Sedat Uygun arasında imzalandı. Yapılan sağlık sözleşmesi kapsamında dil okulunun kurum yöneticileri, kurumda bulunan 57 çalışanı ve 800 öğrencisinin birinci derece yakınları, anne, baba, eş ve çocuklar dahil olacak şekilde hastanenin sağlık imkanlarından faydalanacaklar.

Sağlık protokolü hakkında bilgi veren Fatih Esen, "Alanında uzman kadrosuyla kaliteli hizmet vermeye büyük önem gösteriyoruz. Hastane olarak her zaman sorumluluklarımızın bilincinde hareket etmeye çalışıyoruz. Uzmanlaştığımız tüm sağlık hizmetlerinde tıbbın ulaştığı en üst düzeyde, güvenilir, hasta ve hasta memnuniyeti odaklı ve kaliteli hizmet veren, hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutan, hasta haklarına saygılı, yenilikçi ve sürekli kendini geliştiren öncü bir kuruluşuz. Bu anlamda bu imkanlardan daha iyi faydalanmaları amacıyla eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları, kamu, kurum ve kuruluşlarıyla sağlık anlaşması imzalıyoruz. Yapılan anlaşma ile kurum yöneticileri, çalışanları ve birinci derece yakınları hastanemizin sağladığı hizmetlerinden yararlanabiliyorlar” dedi.

Yapılan kurumsal sağlık anlaşmasına Kurumsal İlişkiler Uzmanı Ruhsan Konaçoğlu da katıldı.