İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hastaneden “Dünya Karpuz Günü” etkinliği

Samsun’da, ‘3 Ağustos Dünya Karpuz Günü’nde hastane misafir ve çalışanlarına karpuz ikramında bulunuldu.

Samsun'da, ‘3 Ağustos Dünya Karpuz Günü'nde hastane misafir ve çalışanlarına karpuz ikramında bulunuldu.


VM Medical Park Samsun Hastanesinde ilginç bir etkinliğe imza atıldı. Hastane, “3 Ağustos Dünya Karpuz Günü” dolayısıyla misafirlerine, hekimlerine ve personeline karpuz ikram etti.



“Zararlı maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur”


İkram sırasında karpuzun sağlığa faydaları konusunda bilgilendirme yapan Diyetisyen Mine Özkazanç Akren, “Karpuz gibi meyvelerin, sularının yerine tüm tüketilmesi posa tüketimini destekler. Bu da zararlı maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur” dedi.


Misafirler ise ikramdan dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, ikram sırasında renkli anlar yaşandı. Karpuz ikramından en çok sevinen ise hastanedeki minik misafirler oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.