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Hastaneden kalp sağlığı semineri

Büyük Anadolu Meydan Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uzm.

Dr. Nurtaç Özer, Samsun Defterdarlığı çalışanlarını 'kalp sağlığı' hakkında bilgilendirdi.


Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri tarafından kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik gerçekleştirilen "Sağlık Seminerleri"nin bir yenisi daha gerçekleştirildi. Alanında tecrübeli ve uzman doktorlar tarafından verilen seminerlerde değişik konular hakkında bilgiler aktarılıyor. Bu anlamda Büyük Anadolu Meydan Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nurtaç Özer, Samsun Defterdarlığı çalışanlarına yönelik kalp sağlığı hakkında bilgilendirdi.



Erken teşhis önemli


Kalp sağlığının insan hayatı için büyük önem az ettiğini belirten Uzm. Dr. Nurtaç Özer, özellikle son dönemlerde gençlerde görülen kalp krizleri için kişinin dikkatli olması gerektiğini söyledi.


Vücudunuzun sağlıklı olduğunu düşünebilirsiniz fakat bazı durumlarla gizli olarak ilerleyen sağlık sorunları için erken teşhisin öneminden söz eden Özer, mutlaka belirli zaman içinde genel bir muayeneden kişinin geçmesinin önemli olduğunu söyledi.


Sağlıklı ve uzun bir yaşam herkesin yegâne beklentisi olduğunu ifade eden Özer, “Sağlıklı bir kalp, damar sistemine sahip olmak bunun ön koşullarından biridir. Bunun için de beslenmenin önemi ortaya çıkıyor. Bu nedenle vücut kitle indeksine göre aşırı kiloya sahip olanların mutlaka tedavi olması ve ideal vücut kilosuna kavuşması kalp sağlığı için gereklidir” dedi.

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