Hastaneden kan bağışı farkındalığı

Nilgün Yönten, “Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Üstlendiğimiz misyon gereği insan sağlığını ön planda tutan hastanemizde farkındalık oluşturmak amacıyla kan bağışının önemine her zaman dikkat çekiyoruz” dedi.

Yönten ve Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen, Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, Samsun Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Serdar Bayram'ı ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada açıklamalarda bulunan Yönten, kanın insan sağlığı için ihtiyaç duyulan en önemli madde olduğunu belirterek, “Bu anlayış içinde sosyal sorumluluk bilinciyle hastanemiz yetkileri ve personeli Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyalarına destek veriyor. Ayrıca farkındalık oluşturmak amacıyla belirli periyotlarda personelimize ve vatandaşlarımıza hastanemizde bilgilendirmeler yapıyoruz. Bağışlanan her ünite kan bir başkasının hayatını kurtarabilir. Kan vermek, aynı zamanda insan sağlığı için de son derece önemlidir. Sağlığı yerinde olan, kan verebilme kriterlerini taşıyan herkesin kan bağışında bulunmaları konusunda daha duyarlı davranmaları gerekmektedir. Hastaların ihtiyaçların zamanında karşılamayla ilgili Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi'nin yapmış olduğu, özverili çalışmaya teşekkür ediyorum” dedi.

Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Yıldırım, ziyaretten ve verdikleri destekten dolayı Dr. Yönten ve Esen'e teşekkür etti.