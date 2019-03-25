İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hastaneden kolon kanserine farkındalık etkinliği

Samsun’da vatandaşlara “Kolon Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında bilgilendirici broşürler dağıtılıp, uyarıcı afişler asıldı.

Samsun'da vatandaşlara “Kolon Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında bilgilendirici broşürler dağıtılıp, uyarıcı afişler asıldı.


Büyük Anadolu Hastaneleri, “Kolon Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıttı. Kurulan stantlarda görevliler tarafından kanserin erken teşhisinde tedavi edilebilir bir hastalık olduğu vurgusu yapıldı. Hastalıkla ilgili olarak daha detaylı bilgi almak isteyenler ise ilgili uzman doktorlara yönlendirildi.



“Hastalığın tedavisi kanserli bölgenin cerrahi ile çıkarılmasıdır”


Kolon kanseri hakkında bilgi veren Samsun Büyük Anadolu Hastanelerinden bölümün uzman doktorları, “Ülkemizdeki istatistik verilerine göre en sık görülen ilk 5 kanser türü arasında olmasına rağmen, erken evrede teşhis edilmesiyle kolon kanseri tedavisinde başarılı sonuçlar almak mümkündür. Bu kapsam da Büyük Anadolu Hastaneleri olarak bilgilendirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdik. Kolon-rektum kanseri başlangıçta hiçbir bulgu vermeyebilir. Kanserin bağırsaktaki yerine ve büyüklüğüne bağlı olarak karın ağrısı, kanama, kabızlık, sık tuvalete gitme ve tuvalet sonrası rahatlayamama gibi tuvalet alışkanlıklarında değişme olabilir. Hastalığın tedavisi kanserli bölgenin cerrahi ile çıkarılmasıdır. Erken evre hastalıkta sadece kolonoskopi ile ameliyat gerekmeden de tedavi yapılabilmektedir. İleri evre hastalıkta kemoterapi ve radyoterapi uygulamaları da yapılmaktadır” bilgilerini verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.