Hastaneden korona virüsü seferberliği

Samsun'da bir özel hastane korona virüsüne karşı adeta seferberlik ilan etti.

Medicana International Samsun Hastanesi korona virüsü salgınına karşı mücadelede tıbbi, fiziksel ve teknolojik imkanları, yoğun bakım üniteleri ve uzman hekim kadrosu ile bölge insanına hizmet veriyor. 250 yatakla Karadeniz'in en büyük yatak kapasitesine sahip olan hastanede yüzün üzerinde yoğun bakım yatağı ve yaklaşık 90 adet solunum cihazı bulunuyor. Hastanenin üçte birinden fazlası yoğun bakım olarak hizmet veriyor. Girişten itibaren yapılan triaj uygulaması ile korona virüsüne geçit verilmiyor. 3 bloktan oluşan hastanenin bir bloku yalnızca korona virüsü hastalarına hizmet veriyor. Tüm odalarının tek kişilik olması ve gerekli ekipmanın mevcut olması nedeniyle istendiğinde tüm hastane bir yoğun bakıma dönüştürülebiliyor. Tüm bu önlemler korona virüsüne karşı adeta bir seferberlik ilan edildiği izlenimi uyandırıyor.

"Ekipman konusunda hazırlıklıydık"

Hastanenin Başhekimi Opr. Dr. Murat Küsdül, “Korona virüsü görülmeye başladığından itibaren grubumuz ve özelinde hastanemiz gerekli aktivasyonları almış bulunmaktaydı. O yüzden salgının Türkiye'ye gelmesi sonrasında çok büyük zorluklar yaşamadık. Ekipman konusunda hazırlıklıydık. Ayrıca hastanemizin 3 ayrı bloktan oluşmasından dolayı 1 bloku ve 2 adet yoğun bakımı tamamen izole ederek bu hastalığa ayırmıştık. Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün algoritması doğrultusunda biz de kendi mikro algoritmalarımızı hazırlayıp bunun üzerinden hasta kabul etmeye başladık. Bizi en çok motive eden şeyse hastanemizin 3 ayrı bloktan oluşması ve yoğun bakım disiplinine sahip olmasından ötürü bu 2 aylık dönemde hiçbir personelimizde Covid-19 pozitif bulgularına rastlamamamız oldu. Personelimizi korumak adına bu bizi en fazla memnun eden olaydır” dedi.

Alınan önlemleri anlatan Küsdül, “Hastanemizde yaklaşık 2 aydır 24 saat boyunca triaj uygulaması yapıyoruz. Yani hasta ve yakınları kapıdan girerken mutlaka ateşleri ölçülüyor. İlk başta algoritmaya uygun olarak yurt dışı seyahati olup olmadığı soruluyordu ama artık önemini kaybettiğinden ötürü sorulmuyor. Temaslı olup olmadığı hakkında bilgi ediniliyor. Şüpheli bir durum varsa direkt acil servisimizde Covid-19 hastalarımızın muayenesi için özel poliklinik odalarımız var. Orada uzman hekimlerimizce görülüyor. Yatması gereken, sürüntü alınması gereken hastalarımızın burada kararı verilip izole edilmiş servisler veya yoğun bakımlarımızda yatırıyoruz” diye konuştu.

“Mücadelemize çok özverili bir şekilde devam ediyoruz"

Medicana International Samsun Hastanesi Genel Müdürü Güner Armutlu ise, “Mücadelemize çok özverili bir şekilde devam ediyoruz. Gerek yatak kapasitesi olarak gerek teknik alt yapısı olarak gerekse insan gücü anlamında bölgenin en büyük hastanesi konumundayız. Korona virüsü hastalarıyla mücadelede de bunu çok efektif bir şekilde kullanıyoruz. Fiziki şartlar anlamında birçok avantajlı durumumuz var. Her blokun bağımsız bir şekilde kullanılabiliyor olmasından dolayı bunu bu süreçte de çok iyi kullandık. Bir bloku pandemi hastalarına yönelik ayırarak orayı izole edip binanın o kısmını farklı bir şekilde kullanmaya başladık. Blokumuzun giriş, çıkışları, asansörleri tamamen bağımsız olduğu için hastalarımız diğer normal sağlık hizmeti için gelenlerle karşılaşmamış ve bir bulaş riski olmamış oldu. Bu dönemde hem korona virüsü hastalarına çok iyi bir tedavi hizmeti verirken aynı zamanda normal gelen hastalar içinde tedavi hizmetlerimizi steril bir şekilde sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.