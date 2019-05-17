Hastaneden kurumsal sağlık anlaşması

Sözleşme Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız ile Medicana International Samsun Hastanesi Genel Müdürü Güner Armutlu arasında imzalandı. Her iki taraf arasında yapılan protokol gereği; Memur-Sen'e bağlı sendikaların üyeleri ve bakmakla yükümlü oldukları birinci dereceden aile bireyleri Karadeniz Bölgesi'nin en büyük hastane yatırımlarından olan Medicana International Samsun Hastanesi'nin sunmuş olduğu ayrıcalıklı ve kapsamlı sağlık hizmetiyle buluşacak.

Yapılan protokol kapsamında bilgi veren Genel Müdür Güner Armutlu, “Medicana International Samsun Hastanesi olarak yapmış olduğumuz kurumsal anlaşmaları çok önemsiyoruz. Hastanemizde vermiş olduğumuz hizmetlerin geniş kesimlerce kabul görmesi ve Samsun halkının teveccühünü kazanmış olmak bizleri onurlandırıyor. Bugün Medicana International Samsun Hastanesi; Medicana Sağlık Grubu'nun Karadeniz ve bölge ülkelere açılan kapısı konumundadır. Sunmuş olduğumuz dahili ve cerrahi branşlardaki sağlık hizmetleri yanında özellikli bölümlerden onkoloji merkezimiz, tüp bebek merkezimiz, romatoloji, endokrinoloji bölümümüz, gastroenteroloji, ağız ve diş sağlığı, medikal estetik ve tam teşekküllü fizik tedavi hizmetlerimiz ile de Samsun ve bölge halkına kaliteli sağlık hizmeti sunmaktayız. Dahili ve cerrahi branşlarımızda hizmet veren uzman hekim kadromuz ve her geçen gün genişleyen gerek uzman gerekse akademik kadromuzla kaliteli sağlık hizmetimizi ekonomik koşullarla geniş kitlelere ulaştırma amaç ve arzusundayız. Bu vesileyle; Memur Sendikaları Konfederasyonu Samsun İl Temsilciliği Yönetimi ve üyelerine hastanemizin uluslararası standartlarda sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanabilecekleri bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum. Bölgemiz açısından değerli olduğuna yürekten inandığım bu yatırımın yaptığımız sağlık anlaşmaları ile geniş kitlelere ulaştığını da görüyoruz ve bu durum bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor ve gururlandırıyor” dedi.

Yapılan protokolle ilgili olarak düşüncelerini dile getiren Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız ise,

“Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın üyeleri ve bakmakla yükümlü oldukları birinci dereceden aile bireylerini kapsayacak bu hizmet ayrıcalığının, taraflara fayda getireceğini umuyoruz. Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürecinde bu protokol ve iş birliğinin, herkese hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.