Hastaneden kurumsal sağlık sözleşmesi

Sözleşme kapsamında odaya kayıtlı 3 bin üye ve birinci derece yakınları hastanenin sağlamış olduğu imkanlardan faydalanacak.

Büyük Anadolu Hastaneleri, kamu, kurum ve sivil toplum kuruluşları ile gerçekleştirdiği kurumsal sağlık sözleşmesi uygulamasını büyük bir katılım ile sürdürüyor. Seçkin akademik kadrosu ve memnuniyet odaklı kalite standartlarında hizmet anlayışı ile daha mutlu ve daha sağlıklı bir Samsun için çalışmalarını sürdüren Büyük Anadolu Hastaneleri, esnaf ve sanatkarın da her zaman yanında. Bu kapsamda Sözleşme kapsamında odaya kayıtlı 3 bin üye ve birinci derece yakınları hastanenin sağlamış olduğu imkanlardan faydalanacak.

İmza töreninde konuşan Samsun Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Fevzi Apaydın, oda olarak bu imkanı kendilerine sağlayan Büyük Anadolu Hastanesi yetkililerine teşekkür etti.

“Aile ortamı sunuyoruz”

Büyük Anadolu Hastanelerini tercih ettikleri için Samsun Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Apaydın'a ve yönetimine teşekkür eden Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen ise, “Hastanelerimiz Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen hastalara umut oluyor. Takdir gören sağlık uygulamalarımız ile misafirlerimize aile ortamı sunuyoruz. İnsan sağlığını her şeyin üstünde gören hastanemiz kamu, kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle kurumsal sağlık anlaşması yaparak hastanemizin sunmuş olduğu imkanlardan daha fazla alana yayabilmek adına gerçekleştirmektedir” dedi.

Esen ayrıca, kısa bir süre içerisinde Büyük Anadolu Çiftlik Hastanesinin 22 yıllık tecrübesi, güçlü akademik kadrosu, son teknoloji ekipmanları, yeni branşları, kaliteli, özgün konseptiyle, rahatça ulaşabilen yeni binasında hizmete gireceğini sözlerine ekledi.