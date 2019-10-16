Hastaneden 'kurumsal sağlık sözleşmesi'

Büyük Anadolu Hastaneleri ile Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü arasında ‘kurumsal sağlık sözleşmesi' imzalandı.

Sözleşme kapsamında müdürlük çalışanları ve birinci derece yakınları hastanenin sağlamış olduğu kapsamlı ve ayrıcalıklı imkanlardan faydalanabilecek. Büyük Anadolu Hastaneleri, kamu, kurum ve sivil toplum kuruluşları ile gerçekleştirdiği kurumsal sağlık sözleşmesi uygulamasını büyük bir katılım ile sürdürüyor.

Bu kapsamda Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü V. Ersin Başaran, Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Cüneyt Biner, Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Şube Müdürü Eyüp Dilbaz ile Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen arasında toplantı gerçekleştirilerek kurumsal sağlık sözleşmesi imzaladı. Anlaşma ile birlikte Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü çalışanları ve birinci derece yakınları hastanenin sağlamış olduğu kapsamlı ve ayrıcalıklı imkanlardan faydalanabilecekler.

Gücüne güç kattı

Büyük Anadolu Hastanelerinin sağlık hizmetlerinin geniş bir alana yapılması için kurumsal sağlık sözleşmelerine büyük önem verdiklerini dile getiren Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen, " 'Önce İnsan sağlığı' anlayışıyla harekete eden, tecrübesi ve birikimiyle yıllarını bu alanda harcayan, Büyük Anadolu Hastaneleri, güçlü yönetim, bilinen ve tercih edilen akademik hekim ve sağlıkçı kadrosu, güler yüzlü personeli ile gücüne güç katarak Türkiye'de 81 ilden ve dünyanın 28 farklı ülkesinden gelen misafirlerine ev sahipliği yaparak hizmet vermektedir. Alanında tecrübeli ve akademik kadrosu ile son teknoloji ekipmanları, yeni branşları, kaliteli, özgün konseptiyle, rahatça ulaşabileceğiniz yeni binamızda da hizmet vermekten gurur duymaktayız” dedi.

Teşekkür etti

Anlaşmanın sağladığı kapsamlı ve ayrıcalıklı imkanlar için Büyük Anadolu Hastanelerine teşekkür eden Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü V. Ersin Başaran ise yeni hizmet binasının Samsun için hayırlı olması dileklerini iletti.