Hastaneden kurumsal sözleşme

Sözleşme kapsamında Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları ve birinci derece yakınları hastanenin sağlamış olduğu kapsamlı ve ayrıcalıklı imkanlardan faydalanacak.

Büyük Anadolu Hastaneleri, kamu, kurum ve sivil toplum kuruluşları ile gerçekleştirdiği kurumsal sağlık sözleşmesi uygulamasını büyük bir katılım ile sürdürüyor. Bu kapsamda Samsun Orman İşletme Müdürü Celal Kanbur ile Büyük Anadolu Hastaneleri kurumsal iletişim uzmanı Alper Sayar arasında kurumsal sağlık sözleşmesi imzalandı. Anlaşma ile birlikte Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları ve birinci derece yakınları hastanenin sağlamış olduğu kapsamlı ve ayrıcalıklı imkanlardan faydalanacak.

“Dünyanın her yerinden hastalarımız var”

22 yıllık tecrübesiyle Samsun'un ilk özel hastanesi olma özeliğini taşıyan Büyük Anadolu Hastanelerinin sağlık hizmetlerinin geniş bir alana yapılması için kurumsal sağlık sözleşmelerine büyük önem verdiklerini dile getiren Sayar, “Hastanelerimizin vermiş olduğu sağlık hizmetlerinin sadece Samsun değil, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında geniş kesimlerce kabul görmesi bizleri gururlandırıyor. Bugün dünyanın her yerinden misafirlerimiz hastanelerimize gelip tedavi olup mutlu bir şekilde evlerine dönüyor. Alanında tecrübeli ve akademik kadrosu ile Büyük Anadolu Çiftlik Hastanemiz de son teknoloji ekipmanları, yeni branşları, kaliteli, özgün konseptiyle, rahatça ulaşabileceğiniz yeni binamızda çok yakında hemşehrilerimizin hizmetine girecektir” dedi.

Anlaşmanın sağladığı kapsamlı ve ayrıcalıklı imkanlar için Büyük Anadolu Hastanelerine teşekkür eden Kanbur ise yeni hizmet binasının Samsun için hayırlı olması dileklerini iletti.