Hastaneden robotik kodlama yapan öğrencilere tam destek

SAMSUN (İHA) – Samsun'da robot olimpiyatlarında 81 robotu geride bırakarak Türkiye 1.'si olan öğrencilere plaket verildi.

Darıca Şehit Hasan Kaya Fen ve Sosyal Bilimler Proje Kız İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencileri, üniversiteler düzeyinde en nitelikli ve prestijli olimpiyatlar arasında yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Robot Olimpiyatları'nda 81 robotu geride bırakarak Türkiye birincisi oldu.

Kazandıkları başarıdan dolayı Büyük Anadolu Hastaneleri, Türkiye birincisi olan öğrenciler ve tüm ekibi ziyaret ederek, öğrencilere, okul müdürü Musa Kartal ve danışman öğretmenlere plaket ve çiçek takdiminde bulundu.

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada ayrıca, “12 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığınca Şanlıurfa'da düzenlenecek robot olimpiyatlarına da üç ayrı kategoride katılım sağlayacak öğrencilerimize Büyük Anadolu Hastaneleri olarak bu olimpiyatlarda da desteğimizi sürdüreceğimizi belirterek başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.