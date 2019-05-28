Hastanelerden Memur-Sen ile sağlık protokolü

İmza törenine Liv Hospital Samsun Genel Müdür Yardımcısı Fatma Tan Dürüst, hastanelerin Tanıtım Müdür Yardımcısı Güven Erol ve Kurumsal İletişim Sorumlusu Dilara Kazancı katıldı.

İki hastane ve Memur-Sen arasında yapılan Motif Kart avantajları kapsamındaki anlaşmanın detayları hakkında Tanıtım Müdür Yardımcısı Güven Erol, anlaşma ile birlikte Memur-Sen Samsun İl Temsilciliği'ne bağlı tüm personel ve birinci derece yakınlarının, Motif Kart avantajlarından VM Medical Park Samsun ve Liv Hospital Samsun Hastanelerinde yararlanabilecekleri bilgisini verdi.

Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız ise, “2000 üyesi olan Memur-Sen'in Motif Kart anlaşması kapsamında Liv Hospital Samsun ve VM Medical Park Samsun Hastanesi ile protokol imzalamak üyelerimiz için avantaj sağlamaktadır. Yapılan anlaşma ile sağlık sektöründe yararlanacağımız ayrıcalıklar için hastanelerimize teşekkür ederiz” dedi.