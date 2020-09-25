İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hastaneye giderken kaza geçirdiler: 2 yaralı

Samsun’un Terme ilçesinde hastaneye gitmek üzere yola çıkan minibüs, pikap ile çarpıştı.

Samsun'un Terme ilçesinde hastaneye gitmek üzere yola çıkan minibüs, pikap ile çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 2 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Kocaman Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 55 ABJ 066 plakalı minibüs sürücüsü Hüseyin Özbaş (60) akrabası Fahri Özbaş'ı (79) hastaneye götürürken, Yücel Korkmaz (42) idaresindeki 52 LD 600 resmi plakalı pikap ile çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan Hüseyin Özbaş ve Fahri Özbaş yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından yaralılar Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.