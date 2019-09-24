Hatay'a atanan Emniyet Müdürü Yavuz: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ipinden başka sarılacak bir ipimiz yok”

Samsun'dan Hatay'a atanan Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, “Bizim bir tek sarılacak ipimiz var. O da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ipidir. Başka bir ipimiz yok” dedi.

Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Hatay Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Emniyet Müdürü Vedat Yavuz için veda programı gerçekleştirildi.

“Büyük bir mücadele verdik”

Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen programda açıklamalarda bulunan Yavuz, zor bir süreçte göreve başladıklarını belirterek, “Ülkemizin tarihinde görülmeyen ender olarak yaşayacağımız süreçlerin başında, peşinden 15 Temmuz şerefsizce ve haince yapılan darbe girişimi, ardından Samsun'un tarihine damga vuracak olan olimpiyatlar, ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü etkinlikleri. Bütün bunları yaparken büyük bir mücadele verdik. Bu mücadelede idari anlamda, tayin anlamında aramızdan ayrılan veya yeni katılan arkadaşlarımız oldu. Bu mücadelede hedeflerimizden ayıklananlar oldu, olmak zorundaydı. İlk geldiğim gün idari kadroya şunu söylemiştim: Bizim bir tek sarılacak ipimiz var o da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ipidir. Başka bir ipimiz yok. Bugüne kadar aynı düsturla geldik bundan sonrada aynı düsturla gideceğiz. Benim sizden isteğim devletin ipine sıkı sıkı sarılmanız. Bizden devlet başka bir şey istemiyor. Hepimize bunun için maaş veriyor, bunun için çalıştırıyor. Bundan da bugüne kadar ne ben ne siz ödün verdi. Bu mücadeleyi Samsun bazında istediğimiz şekilde yerine getirdik. Çıkan kararname ile Hatay Emniyet Müdürlüğüne atandım. Orası zor bir coğrafya. Suriye sınırında, sınırımızın ötesinde karışıklar var. İnşallah orada da bu verdiğimiz mücadeleyi devlet millet mücadelesini en iyi şekilde yerine getireceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Konuşmasının ardından Yavuz'a çiçek takdimi yapıldı. Programa ayrıca Vedat Yavuz'un eşi Azize Yavuz, Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürleri, Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Ogün Şahin ve EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, çok sayıda emniyet personeli katıldı.

2014 yılında Samsun Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Yavuz, 5 yılı aşkın süredir bu görevi yürüttü.