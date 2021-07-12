Hava sıcaklıkları 40 dereceye kadar çıkacak

Bölge Müdürlüğü, Orta Karadeniz'de hava sıcaklıklarının 40 dereceye kadar yükselebileceğini belirterek, vatandaşları uyardı.

Temmuz ayında artan hava sıcaklıklarının 17 Temmuz günü tavan yapması bekleniyor. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 40 dereceye kadar çıkabileceği vurgulandı.

Meteorolojiden yapılan uyarılarda şu ifadelere yer verildi:

“Hava sıcaklıklarının hafta sonu bölgemizin özellikle iç kesimlerde artması beklenmektedir. 17 Temmuz Cumartesi günü beklenen en yüksek sıcaklıklar kıyı kesimlerde 28-31 derece, iç kesimlerde ise yer yer 30-40 derece civarında olması bekleniyor. Yüksek sıcaklıklar ve kuvvetli yağışlarla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı tahmin raporları ile meteorolojik uyarıların vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından dikkate takip edilerek, gereken önlemlerin alınması önem arz etmektedir.”