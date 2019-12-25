Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Hamsi Festivali

Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde "Hamside Limona, Finalde GANO'ya Yüklen" sloganıyla düzenlenen Hamsi Festivali'nde öğrencilerle bir araya geldiklerini belirten 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Kıymetli gençler, sloganımızdan ve hamsimizden aldığınız enerjiyle GANO'ya yüklenmeye, ders çalışmaya devam. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Hamsi Festivali'ne, 19 Mayıs Kaymakamı Yavuz Güner, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürü Murat Elkılıc ve öğrenciler katıldı.