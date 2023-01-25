Havalar soğudu, balık tezgahları şenlendi

Samsun'da havaların soğumasıyla birlikte balık tezgahlarındaki çeşitlilik arttı.

Uzun zamandır mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında düşüş yaşandı. Havalar soğuyunca balık tezgahlarındaki çeşitlilik arttı. Vatandaşların soğuk havalarda daha çok balık tükettiğinin altını çizen balıkçılar, hamsinin büyük ilgi gördüğünü ifade etti. Palamut sezonu bitince fiyatların bir miktar arttığına değinen vatandaşlar, “Şu anda balık fiyatları da balık çeşitleri de çok güzel. Biz mezgit aldık. Palamut bol olduğunda fiyatlar daha ucuzdu. Palamut sezonu bitince fiyatlar biraz arttı" dedi. Hamsi bolluğuna dikkat çeken Mehmet Bozdağ, “Karadeniz, Samsun halkına bol bol balık çeşidi sunuyor. Vatandaş olarak fiyatlardan da memnunuz. Diğer illerde fiyatlar Samsun'a göre daha pahalı. Ayrıca balık fiyatları kırmızı et ve tavuk etine göre daha uygun” dedi.

Sezonun tamamında birçok balık türünde patlama yaşandığını ifade eden balık satıcısı İsmet Akpınar, “Sezon oldukça güzel geçiyor. Fiyatlar da uygun. Müşteriler çeşitlere rağbet gösteriyor. Şu anda tezgahın gözde balığı hamsi. Hamsi olmadığı zaman tezgahlarda şenlik olmuyor. Bu hamsi bolluğu yaşanıyor. Sezonun tamamı oldukça bereketli geçiyor. Palamuttan sonra hamsinin de bol çıkması vatandaşların yüzünü güldürdü” diye konuştu.

“Uzun zamandır böyle bereketli sezon görmedik”

Son yılların en bereketli balık sezonunun yaşandığını dile getiren balık satıcısı Onurcan Köse, “Havalar soğuyunca balığa olan ilgi arttı. Biz de dolayısıyla soğuk havalarda daha fazla balık satıyoruz. Hamsini kilosu 60 TL, yağma yapılır gibi hamsi satıyoruz. Mezgit 40, istavrit 70 TL'den satılıyor. Fiyatlar uygun" dedi.

Bu sezon hem sıcak hem de soğuk havalarda insanların balığa rağbet gösterdiğini anlatan Köse, "Uzun yıllardır böyle bir sezon hatırlamıyorum. Tüm balık çeşitlerinde bolluk yaşandı. 2,5 ay palamut sattık. 20 gün çinekop sattık. 1,5 aydan beri de hamsi satıyoruz. Sezon yine de devam ediyor. 40 TL'den hamsi, 50 TL'den çinekop ve 25 TL'den palamut sattık Bu fiyatlardan balıklar kapış kapış gitti. Şu anda da hamsi zaman zaman 40, 50 ve 60 TL'den satılıyor ama yine de çok rağbet görüyor” ifadelerini kullandı.