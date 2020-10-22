Havalar yeniden ısınıyor

Samsun'da yağmurlu ve soğuk geçen günlerin ardından hava sıcaklığı yeniden mevsim normallerinin üstüne çıkıyor. Hava sıcaklığının hafta sonu 27 dereceyi görmesi bekleniyor.

Samsun'da 3 gündür etkili olan soğuk ve yağışlı havanın ardından bugün güneş yüzünü gösterdi. Güneşle birlikte hava sıcaklığı aniden yükseldi. Bugün 22 derece olarak ölçülen sıcaklığın hafta sonuna kadar artarak 27 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yeniden mevsim normalleri üstüne çıkacağını belirten Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü hava tahmin uzmanları, “Bugünden itibaren 5 gün boyunca yağış beklentimiz yok. Bazen parçalı bulutlu bir hava olabilir. Bu süreçte 24 ile 27 arasında değişen sıcaklıkları göreceğiz. Gelecek hafta sonuna kadar ciddi anlamda bir yağış beklentimiz yok. Bundan birkaç gün önce en düşük sıcaklık 14 derece olarak, en yüksek ise 16,8 derece olarak ölçülmüştü. Ekim ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 16,4. Ortalama en yüksek sıcaklığımız ise 20,3. Ekim ayında Samsun'da ölçülen en yüksek sıcaklık değeri ise 2003 yılı 9 Ekim'de 38,4 derece olarak kayda geçmiş. Gelecek haftanın sonuna kadar Samsun'da sıcaklıklar mevsim ortalamasının üstünde seyredecek” dediler.