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Havalimanı dönüşü kaza: 3 yaralı

Samsun’da havalimanından yolcu uğurladıktan sonra geri dönenlerin bulunduğu otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Samsun'da havalimanından yolcu uğurladıktan sonra geri dönenlerin bulunduğu otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Büyükçukur mevkisi Samsun-Ankara karayolunun 59. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat'tan Samsun-Çarşamba Havalimanı'na giderek yolcu uğurlayan Muharrem Atilla idaresindeki 60 ZR 936 plakalı otomobil, dönüşte direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak bariyere çarptı. Kazada araç sürücüsü Muharrem Atilla, Yalçın Atilla ve Safiye Atilla yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kavak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk müdahalesi yapılan Safiye Atilla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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