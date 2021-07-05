İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Havaya ateş eden maganda korku dolu anlar yaşattı

Samsun’un Bafra ilçesinde düğün konvoyunda havaya ateş eden maganda korku dolu anlar yaşattı.

Samsun'un Bafra ilçesinde düğün konvoyunda havaya ateş eden maganda korku dolu anlar yaşattı.


Sedde boyunda düğün konvoyunun önünde kimliği belirsiz bir magandanın elinde bulunan otomatik silahla havaya ateş etmesini gören bir küçük çocuk korkudan ağlamaya başladı. Silahla havaya ateş edildiği anlar bir anne tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Kadın, ağlayan çocuğunu ise "Korkma korkma" diye sakinleştirmeye çalıştı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.