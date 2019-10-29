Havaya silahla ateş açan zanlı serbest kaldı

Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı kişilerin peşinden silahla havaya ateş eden şahıs, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, Kavakpınar Mahallesi Zübeyda Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N.Ç. (42), yaya olarak yürürken cadde üzerinde bulunan kahvehanenin önünde 2 kişiyle tartıştı. Tartıştığı şahısların arabayla olay yerinden ayrılmalarının üzere N.Ç. aracın peşinden havaya 4 el ateş ettikten sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı. Görgü tanıkları tarafından durum polise haber bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsın kimliği belirledi. Kimliği belirlenen şüpheli kısa süre sonra evine girerken olayda kullandığı silahla birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüpheli N.Ç., Asayiş Büro Amirliğindeki ifadesinin ardından savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.