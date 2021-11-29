Samsun'un Havza İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen “Havza 4. Çocuk Kitapları Günleri” başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ile Havza Belediyesi tarafından Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulunda düzenlenen kitap günlerinin açılışı, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ve Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun tarafından gerçekleştirildi. Açılışa çok sayıda eğitimci ve öğrenci katıldı.

Açılışta konuşan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Havza 4. Çocuk Kitapları Günleri”nin iki gün boyunca devam edeceğini belirterek, “Belediye olarak çocuklara kitap sevgisini aşılamak ve okuma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olmak amacı ile böyle bir etkinlik düzenledik. Bu tür etkinliklere süreklilik kazandırmak amacımız. Pandemi nedeni ile bir süre ara verdiğimiz etkinliğimiz ile yeniden çocuklarımız ile bir araya gelmekten mutluyuz. İnşallah çocuklarımızın okuma alışkanlığı kazanmasında bir nebze de olsa katkımız olur” dedi.

Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ise Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e öğrenciler adına teşekkür ederek, “Tüm gayretimiz öğrencilerimize kitabı ve kitap okumayı sevdirmek. Bu etkinlik çalışmalarımıza önemli bir katkı sağlamakta. Kitap okumak bir toplumun gelişmesi ve ilerlemesi için önemli. Etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ve Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun tarafından çocuklar ile birlikte kestikleri kurdele ile etkinliği ziyarete açtılar.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve katılımcılar bir süre kitapları incelediler.

Yazar Adil Karagöz Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e “15 Temmuz'un 15 Hikayesi” adlı kitabını imzalayarak hediye etti.