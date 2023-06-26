Havza bayrama hazır

Başkan Sebahattin Özdemir, bayram öncesi ve bayram sonrası için zabıt müdürlüğü, temizlik işleri müdürlüğü ile park ve bahçe şefliği olmak üzere ilgili birimlerde görevlendirmeler yapıldığını belirtti. Yapılan görevlendirmeler neticesinde temizlik hizmetler müdürlüğü, zabıta müdürlüğü ile park ve bahçe şefliğine bağlı ekipler tarafından bayram öncesi ilçe genelinde temizlik, denetim ve bakım çalışmaları yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde ilçede bulunan ibadethaneler, mezarlıklar, park ve bahçelerde temizlik ve bakım çalışmaları yapılırken zabıta ekipleri tarafından denetimler yapıldı.

Yapılan çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Sebahattin Özdemir, “Havza Belediye Başkanlığı olarak halkımızın rahat bir bayram geçirmesi için gerekli tedbirlerimiz aldık. Belediyemize bağlı birimlerimizce ilçemizin temizliği ve halkımızın rahatı için her türlü çalışma planı yapıldı. Temizlik işleri müdürlüğümüzce bayram boyunca görevinin başında olacak ve çalışmalarına devam edecek” dedi.

Vatandaşlara uyarılarda da bulunan Başkan Özdemir, ayrıca şunları söyledi:

“Halkımızdan ricamız hem çevre hem de kendi sağlığımız için kesmiş oldukları kurbanların kullanılmayan atıklarını gelişi güzel atmamalarıdır. Kurban atıkları, hastalıklı organları sokağa atılmayacak, kedi köpek gibi hayvanlar tarafından çıkarılmayacak derinlikte çukurlara gömülmesi gerekmekte. Hayvan pazarımız bayramın ikinci günü akşama kadar açık olacak ve veteriner hekimimiz tarafından da kurbanlık alanlara yardımcı olunmakta. Bunların yanı sıra zabıta ilçeye dışarıdan gelen misafirlere her konuda yardımcı olacak. Vatandaşlarımızın İlçe Kurban Komisyonu kararlarına uygun hareket etmeleri hem bizlerin iş yükünü azaltacaktır hem de çevre temizliğine katkı sunacaktır.”