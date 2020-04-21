Havza Belediyesi 30 bin maske dağıttı

Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada ilçede bulunan sebze ve meyve pazarı ile süt ve süt ürünleri pazarında oluşturulan 5 adet giriş ve çıkış noktasında ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdi. Kontrol noktalarında vatandaşların tek tek ateşleri ölçüldü. Zabıta ekipleri tarafından da pazar yerlerinde maske ve eldiven takılması, sebze ve meyvelerin müşteriler tarafından seçilmemesi, sosyal mesafe ile genel hijyen kurallarına uyulması ve çöplerin çöp konteynerlerine atılması konularında uyarılarda bulunuldu. Ayrıca kullanılmış eldiven ve maskeler için özel atık kutuları konulurken, dezenfeksiyon noktaları oluşturuldu ve çöp konteynerlerin sayıları arttırıldı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir pazarda korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere esnafların ve vatandaşların tamamının uymasından dolayı memnun olduğunu belirterek, “Öncelikle şahsım ve sizler için sabahın erken saatlerinden itibaren sizlerin sağlığı için emek veren arkadaşlarım adına tüm pazarcı esnafı ve halkımıza teşekkür ederim. Belediye olarak esnafımıza destek olmak için pazar yerlerinden işgaliye almama kararı aldık. Halkımızın pazar yerlerinde güven ile alışveriş yapmaları için maske dağıtımına devam edilmekte. Maske zorunluluğunun başladığı günden bu yana 30 bin maske dağıtımı gerçekleştirildi. Halkımızdan ricamız kullandıkları maske ve eldivenleri özel atık kutuların atmaları. Yine pazarcı esnaflarımız için pazar yerlerine ilave konteynerler koyduk. Çöplerini buralara atarlar ise bize yardımcı olmuş olurlar” dedi.

Vatandaştan tatlı teşekkür

Yapılan çalışmalardan memnun olan bir vatandaş ise Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline hediye ettiği tatlılar ile teşekkür etti. Vatandaşın aldığı tatlılar personele dağıtıldı.