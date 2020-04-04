Havza Belediyesi ücretsiz maske dağıtacak

Havza Belediye Başkan Sebahattin Özdemir gerekli her yerde belediye olarak ücretsiz maske dağıtılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı basın açıklamasında korona virüs(Kovid-19) salgınına karşı yeni önlemler kapsamında açıkladığı maske takma zorunluluğunun ardından harekete geçen Havza Belediyesi ilk etapta taksi duraklarına maske dağıtımı gerçekleştirdi. Belediye tarafından ayrıca Samsun'a giriş ve çıkışlarını kontrol için oluşturulan kontrol noktasında görevi polislere maske dağıtımı gerçekleşti.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni açıkladığı tedbirleri hatırlattı. Tedbirler karşısında gerekli hazırlıkların yapıldığını ifade eden Başkan Özdemir, " İlk etapta ilçede çalışan taksi duraklarına ücretsiz olarak maskelerimizi dağıttık. Yine tedbirler kapsamında yer alan pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takmasının zorunlu olduğunu getirildi. Belediye olarak halkımıza buralarda ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştireceğiz. Ayrıca ilçemizde hafta içi faaliyet gösteren şehir içi minibüslerine de maske dağıtımı gerçekleştirilecek. Havza Belediyesi olarak tüm gayretimiz ile halkımız için çalışıyoruz. Halkımızda alınan yeni tedbir kararlarına uymaları önemli. Lütfen evde kalalım. Bizler sizlerin yayındayız" dedi.