Havza Belediyesi yol çalışmalarına hız verdi

Havza Belediyesi ekipleri tarafından 2021 çalışma planı dahilinde Değirmenüstü Mahallesi Hilmi Tunalı Caddesi bölgesinde oluşan yeni yerleşim bölgelerinin yol ihtiyacını karşılamak için alt yapı çalışmaları tamamlanan kısımlarında beton parke yol çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 9 bin 500 metrekare beton parke yol ve bisiklet yolu imalatı yapılacak alanda ve yeni imara açılan bölgelerde Havza Belediyesi'nce yürütülen yaklaşık bin 800 metrelik yol açma çalışmalarında Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgiler alan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Yol çalışması yapılacak bölgede bir süredir beklediğimiz alt yapı çalışmalarının nihayet ermesi ile bizde çalışmalara başladık. Bu bölgede yaklaşık 9 bin 500 metrekare beton parke ile yol imalatı gerçekleştireceğiz. Bu bölge bisiklet yolları, yaya kaldırımları ve parke yolları ile belediyecilik anlayışımızı en iyi şekilde yansıtacak bir çalışma yapacağız. Öte yandan yeni imara açılan bölgelerde ise yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Burada ise bin 800 metrelik yeni yollar oluşturuyoruz. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın yol ihtiyacı karşılanarak tozdan ve çamurdan kurtaracağız. İlçemiz gelişiyor ve genişliyor. Belediye olarak ilçemizin ve halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bölge halkına ve Havzamıza hayırlı olsun” dedi.

Başkan Özdemir çalışma sahasında vatandaşlar ile sohbet etti. Çalışmaları izleyen çocuklar ile de bir süre sohbet eden Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, çocuklara çok çalışmalarını ve kitap okumalarını tavsiye ederek çikolata ikram etti.