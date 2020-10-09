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Havza Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı

Havza Belediyesi ile yetkili sendika arasında, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile istidam edilen 107 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı.


Hizmet-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun ve beraberindekiler görüşmeler kapsamında Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile Havza Belediyesi Meclis Salonunda bir araya geldi.


Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "İnşallah iyi niyet çerçevesinde sendikamız ile birlikte ilçemize hizmet eden ve emek veren kardeşlerimize en iyi imkanları sağlayacağız. Belediye olarak sendikal faaliyetlerin önemi biliyor ve sendikalarımıza elimizden gelen desteği veriyoruz" dedi.


Görüşmelere ayrıca sendika yöneticileri, iş yeri temsilcileri ve işçilerin istihdam edildiği 25 Mayıs Termal Turizm A.Ş. yetkilileri katıldı.

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