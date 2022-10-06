Havza Belediyesi'nden eğitime destek

Havza Belediyesi, Bekdiğin İlkokul ve Ortaokulu'nda çevre düzenleme çalışması başlattı.

Çalışmalar çerçevesinde okul bahçesine yaklaşık bin 700 metrekare parke taşı döşenecek. Havza Belediye Başkanı Özdemir, "Öğrencilerimiz ve eğitim kurumlarımız bizim her zaman önceliğimiz olmuştur" dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, yaklaşık bin 700 metrekare parke döşeme işlemlerinin devam ettiği ve çevre düzenlemesi yapılacak olan Bekdiğin İlkokul ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek çalışmaları inceledi. Müdür Uğur Sağlam okulların ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda Başkan Özdemir'in göstermiş olduğu hassasiyete teşekkür ederek, "Belediye Başkanımız ve ekibi okullarımızın ihtiyaçlarının ivedi bir şekilde giderilmesi için göstermiş oldukları gayrete teşekkür ediyorum. Burada yapılacak olan çevre düzenlemesi ile öğrencilerimiz daha sağlıklı bir alana kavuşacaklar" diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise okulların ve eğitim kurumlarının her zaman yanında olduklarını belirterek, “Yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması ile ekiplerimiz Bekdiğin okulunda çevre düzenlemesi gerçekleştirerek kilit parke taşı döşüyor. Öğrencilerimiz ve eğitim kurumlarımız bizim her zaman önceliğimiz olmuştur. Bu vesile ile öğrencilerimize yeni öğretim yılında başarılar, öğretmenlerimize de kolaylıklar diliyorum" şeklinde konuştu.