Havza Belediyesi'nden kandil simidi

Mevlid Kandili dolayısıyla Havza Belediyesi'nce vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

Havza Belediyesi Halkla İlişkiler ekibi, Müdür Zeki Kurt koordinesinde Kevser Camisi önünde Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlara yatsı namazının ardından kandil simidi dağıtımı gerçekleştirildi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Kandiller; sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik duygularımızı güçlendirdiğimiz yegane zaman dilimleridir. İki cihan Peygamberi Hz. Muhammed'in dünyaya teşriflerini kutlarken onun yaşantısının ve ahlakının örnek alınması ve ülkemizin birlik ve beraberliğine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde mübarek gecelerin bir fırsat olarak görülmesi gerekiyor. Onun insanlığın huzuru ve mutluluğu için yaptığı çağrının hayatımıza rehberlik etmesini sağlamalı, güzel ahlakı ve yol gösterici nasihatleriyle yaşantımıza yön vermeliyiz. Bu gecenin hürmetine ülkemizin bir an evvel pandemiden kurtulmasını temenni ederken; kendi topraklarını işgalden kurtarmak için mücadele eden can Azerbaycan'ımıza kolaylıklar vermesini Cenab-ı Mevla'dan niyaz ederim. Allah yar ve yardımcıları olsun” dedi.