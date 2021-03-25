Havza Belediyesi'nden sağlık protokolü

Havza Belediyesi ile Büyük Anadolu Hastaneleri arasında imzalanan ve Havza Belediye çalışanlarını kapsayan kurumsal sağlık protokolü öncesi Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret eden Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen ve Havza İlçe Temsilcisi Seher İyimaya, protokol ile Havza Belediyesi çalışanlarına sağlanacak imkanlar hakkında bilgiler verdiler.

Yapılan bilgilendirmede Havza Belediyesi personelleri ve birinci derece yakınları olan anne, baba, eş, çocuklarının dahil tahlil ve ayakta tedavi gibi hastane hizmetlerinden yüzde 30 indirimli, ameliyat ve günübirlik hizmetlerde yüzde 25 indirimli sağlık hizmeti alabilecek.

Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen, “İmzalanan protokol ile Havza Belediyesi çalışanlarının kaliteli sağlık hizmetlerinden indirimli faydalanacak. Sağlık alanında sürekli kendisini yenileyen kumrumuz ve Havza Belediyemiz ile protokol imzalamaktan mutluyuz” dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Belediye personellerimiz adına sizler ile iş birliği yapmak bizleri mutlu etti. İmzaladığımız bu protokol ile belediyemiz personelleri ve birinci derece yakınları alacağı sağlık hizmetlerinde yüzde 30 indirim uygulanacak. Her iki kurumuza ve çalışanlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurumsal sağlık protokolü Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen tarafından imzalandı.