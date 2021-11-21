Havza Belediyesi'nden sonbahar temizliği

Havza'da sıcaklıklarının düşmesi nedeni ile düşen yapraklar için Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından temizlik çalışmalarına başlandı. Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt'un koordinesinde devam eden çalışmalar kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından iş makinelerinin de yardımıyla ana cadde, meydan ve mahallelerde temizlik çalışmaları yapıldı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir cadde ve sokaklarda yapılan çalışma ile yaşanması olası olumsuzlukların önüne geçmek istediklerini belirterek, “Bu çalışmamız rutin günlük temizlik çalışmasından farklı olarak, günlük temizlik hizmeti tamamlandıktan sonra özellikle kış mevsimin yaklaşması ile dökülen yapakların olumsuzluğa neden olmaması adına genel bir temizlik çalışması yapılmakta. Amacımız, hem ilçemizi temiz tutmak hem de yaprakların yağmur kanalları ve mazgalları tıkaması ile oluşacak olumsuzlukların önüne geçmek. Bu amaçla Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı araç ve ekipler çalışmalarına devam ediyor. Yağışlar başlamadan bütün mahallelerimizin genel temizliğini tamamlanacak. Daha temiz, daha yaşanılabilir bir Havza için çalışıyoruz” dedi.