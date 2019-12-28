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Havza Belediyesinin acı günü

Havza Belediyesinde görevi başında iken vefat eden belediye personeli için Mevlid-i Şerif okutuldu.


Görevi başında rahatsızlanan ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım servisinde hayatını kaybeden Erdal Akan için ailesi tarafından mevlit okutuldu. Mevlit sonrasında bir konuşma yapan Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Erdal'ın genç yaşta aramızdan ayrılmasının üzüntüsünü yaşamaktayız. Erdal kardeşimizin çalıştığı dönemde Havza'nın her yerinde yapılan hizmetlerde katkısı oldu. Kısa süre de olsa birlikte çalışma imkanı bulduğum, uzun yıllardır arkadaşlığımız olan mesai arkadaşımız, bir kardeşimiz olan Erdal Akan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Bir kez daha Havza Belediyesindeki mesai arkadaşları olarak bizler hakkımızı helal ediyor ve kederli Akan ailesine başsağlığı diliyoruz” dedi.


Akan'ın ikamet ettiği Değirmenüstü Mahallesi Camisi'nde okunan mevlide ayrıca Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta, belediye meclis üyeleri, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, eski Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, protokol üyeleri ile Akan'ın mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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