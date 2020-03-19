Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra dünyanın birçok ülkesine yayılan korona virüsü (Kovid-19) hastalığının bulaşma riskine karşı Havza Canlı Hayvan Pazarı geçici süre ile kapatıldı.

Havza Belediyesinden yapılan yazılı bir açıklama ile korona virüsü hastalığının bulaşma riskine karşı, cuma günleri kurulan Havza Canlı Hayvan Pazarı'nın geçici süre ile kapatıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada kapatma kararının “Hastalığın bulaşma riskine karşı vatandaşlarımızın yakın temasta bulunacağı alanlarda tedbirlerimizi almayı sürdürüyoruz. Alınan sağlık tedbirleri kapsamında canlı hayvan pazarının geçici bir süre kapatılması kararı alınmıştır” denildi.

Ayrıca yapılan açıklamada Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan dezenfeksiyon ekibi tarafından dezenfeksiyon çalışmalarına ara verilmeksizin devam edildiği ve çalışmalar kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile öğrenci servisleri, okul binaları ve birçok kamu binasında dezenfeksiyon çalışmasının tamamladığı belirtildi.