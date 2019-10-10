Havza ile Atakum'un dostluk buluşması

SAMSUN (İHA) – Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci Havza Belediye Başkanı Sebahttin Özdemir'i makamında ziyaret etti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in makamında gerçekleşen ziyarette iki başkan görüş alışverişinde bulunarak bir süre sohbet ettiler. Sebahattin Özdemir ziyaretinden dolayı Cemil Deveci'ye teşekkür ederek, “Atakum ilçemiz bizim için önemli. Birçok Havzalı kardeşimizin yaşadığı bir ilçe. Sizlere görevinizde başarılar diliyorum” dedi.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ise nezaketinden ötürü Özdemir'e teşekkür ederek, “Bizlerin amacı bulunduğu yere hizmet etmek. İlçemizde çok sayıda Havzalı hemşehrimiz yaşamakta. Bu kardeşlerimiz Havza ile Atakum arasında köklü bir dostluk vesilesi” açıklamasında bulundu.

Özdemir'i ziyaretinde Deveci'ye CHP Havza İlçe Başkanı Ertaş Çoban ve Atakum Belediyespor Başkanı Tuğrul Öngel eşlik etti.