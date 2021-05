Havza meclisinden Filistin'e destek, İsrail'e kınama

Havza Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısında Filistin'e destek bildirisi yayımlandı. Başkan Özdemir, "İsrail'in bu saldırıları, en kutsal hak olan yaşam hakkının ihlalidir" dedi.

Havza Belediyesi Meclis Salonunda yapılan meclis toplantısının gündem maddelerine geçilmeden önce, İsrail'in Filistin'deki saldırıları kınandı. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir İsrail'i kınamak ve Filistin halkına destek olmak için CHP ve MHP'li meclis üyelerinin de desteği ile bir bildiri okuyacaklarını belirterek, “Sizlerin de bildiği üzere terör devleti İsrail her Ramazan-ı Şerif ayında olduğu gibi bu mübarek Ramazan ayında da Filistin halkına zulmünü artırarak sürdürdü. Şu anda da sürekli hain saldırılarını, masum insanları uçaklardan ve her türlü tahrip gücü yüksek bombardımanlarla sürdürüyor. Belediyelerimizin bu ayki meclis toplantılarında tüm partilerin destekleyeceği bir metin ile bu saldırıları kınayan ve tel'in eden bir karar almanız yerinde olacaktır. Metnimizde terör devleti İsrail'in Filistin'e yapmış olduğu zulümden savaş suçu işlemesine, katliamlarını kadın, çocuk ayırmadan sürdürdüklerine varıncaya kadar her türlü zalimliklerini, vahşi tutumlarını dile getirmemiz gerekiyor. Belediye meclis toplantılarında bu zulme hayır demek insani ve ahlaki bir tutum olarak tarihe not düşecektir. Alınacak kararların hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hakk'tan niyaz ederiz" diye konuştu.

Başkan Özdemir, Filistin davası ve kardeş Filistin halkının özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelelerini savunmak ve İsrail saldırganlığını belediye meclis üyelerinin tamamının talebi üzerine kınanması için oylamaya sundu. Mecliste İsrail'in saldırganlığının kınanması kararı oy birliği ile alındı. Kabul edilen bildiri Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tarafından okundu.

Okunan bildiride, "Havza Belediyesi Meclis Üyeleri adına, Müslümanların ilk kıblesi, Mescid-i Aksa ve çevresinde, İsrail'in arife günü başlattığı, çocuklar ve kadınlar dahil, çok sayıda Filistinlinin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine sebep olan menfur saldırıları kınıyoruz. Bayram günlerinde sürdürülen ve Gazze'ye de yöneltilen saldırılar çok vahim bir boyuta ulaşmıştır. Olaylar sonucu yaralanan ve yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. İsrail'in bu saldırıları, en kutsal hak olan yaşam hakkına müdahaledir. Filistinlilerin nesiller boyu yaşadıkları topraklara el konulmasını hedefleyen bu saldırılar, orantısız güç uygulayarak hukuk dışı bir oldubitti oluşturmaya yöneliktir. İsrail'in bu gayri insani saldırılarını şiddetle kınıyor, Birleşmiş Milletler'in saldırıların durdurulması için uluslararası hukuk ve temel insan hakları çerçevesinde yaptığı açıklamaları destekliyoruz. Kudüs ve Gazze'de son bir haftadır devam eden İsrail saldırganlığı, BM kararına aykırı şekilde sürdürülen işgal ve hukuk tanımazlığın geldiği son aşamayı ibretle gözler önüne sermektedir. Filistin topraklarında işlenen bu suçlardan dolayı İsrail'in hesap vermesi, suçların sorumlularının tespit edilerek yargılanması ve cezalandırılması için uluslararası toplumun birlikte hareket etme zamanı gelmiştir. Bu çerçevede, uluslararası ceza mahkemesinin ivedilikle harekete geçmesini talep ediyor, bu maksatla insana ve yaşam hakkına saygı duyan herkesi sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. Artık İsrail'e karşı net, güçlü ve etkili bir tavır alınması şarttır. Havza Belediye Meclis üyeleri olarak, İsrail'in saldırganlığının ve Filistin halkına yaptığı zulmün karşısında durmaya, Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının haklı özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi beyan ederiz" denildi.

Okunan bildiri sonrası bir konuşma yapan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir meclis üyelerine göstermiş oldukları hassasiyete teşekkür ederek, "Bayram günlerinde sürdürülen ve Gazze'ye de yöneltilen saldırıların, çok vahim boyuta ulaştı. Olaylar sonucu yaralanan ve yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. İsrail'in bu saldırıları, en kutsal hak olan yaşam hakkının ihlalidir. Filistinlilerin nesiller boyunca yaşadıkları topraklara el konulmasını hedefleyen bu saldırılar, orantısız güç kullanarak hukuk dışı bir oldubitti oluşturmaya yöneliktir. İsrail'in bu gayri insani saldırılarını şiddetle kınıyor, Birleşmiş Milletler'in (BM) saldırıların durması için uluslararası hukuk ve temel insan hakları hukuku çerçevesinde yaptığı çağrıyı destekliyoruz. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.