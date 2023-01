Havza Mekanik Otoparkı açılış için gün sayıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Havza ilçesinde yapımına devam ettiği 5 katlı otopark inşaatının yüzde 98'ini tamamladı.

Trafik sorununa kalıcı çözüm bulmak amacıyla Samsun'un merkez ve ilçelerinde hayata geçirdiği yatırımlarını hızla sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, Havza Mekanik Otoparkı açılışı için gün sayıyor. 5 bin metrekarelik alana inşa edilen 38 milyon 600 bin lira ihale bedelli 5 katlı 340 araç kapasiteli otoparkın yüzde 98'i tamamlandı. Çalışma kapsamında zemin kat havalandırma duvarlarının imalatı, kapı girişlerinin üst ve yanlarının saç kaplamaları, korkuluklar ve otopark stoperlerinin imalatları ve korkuluk işleri ise devam ediyor.

Havza Mekanik Otopark'ın da artık geri sayımın başladığını dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kent trafiğini rahatlatmak için birçok proje gerçekleştirdiklerini belirterek, otopark projelerinin de buna büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Başkan Demir, "İnşallah kısa bir süre sonra katlı otoparkımız tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine girecek. Havza ilçemizdeki bu bölge trafik akışının yoğun olduğu bir yer. 340 araç kapasiteli olacak otoparkımız bu sıkışıklığı azaltacak ve rahat bir nefes aldıracak” dedi.

“Halkımız her şeyin en güzeline layık”

Sistem ile ilgili de bilgi veren Başkan Demir, “5 katlı, 3 katı yerin altında olacak otopark, tamamen mekanik sistemle çalışacak. Yani sürücüler, araçları park etmek için yer aramayacak. Araç bir platform üzerinde tamamen otomatik olarak park ediliyor. Bu sayede kullanıcılar park yeri aramak zorunda kalmıyorlar. Ayrılırken de sürücü elindeki kartı okutarak aracını teslim alıyor. Halkımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak başlattığımız projeleri bir bir hayata geçiriyor, belediyemizin tüm imkanlarını hemşerilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için kullanıyoruz. Samsun'un her köşesinde, 17 ilçemizde her alanda çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.