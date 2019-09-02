Havza Müftüsü son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden Samsun'un Havza İlçe Müftüsü İlyas Akyazı(62) son yolculuğuna uğurlandı.

Memleketi Tokat'tan Samsun'un Havza ilçesine dönen Havza Müftüsü İlyas Akyazı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarında olan su kanalındaki menfeze çarparak hayatını kaybetmişti. Müftü Akyazı için Havza Kevser Cami'sinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta, Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, eski AK Parti Samsun Milletvekili Akif Gülle ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Havza Müftüsü İlyas Akyazı cenaze törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a uğurlandı.